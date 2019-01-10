10 yaşındaki Cemre Yılmaz için Erdoğan devrede

MANİSA’da kalp yetmezliği teşhisi konularak, uygun bir kalp bulunana kadar, yapay kalp destek cihazıyla hayata tutunan 10 yaşındaki Cemre Yılmaz, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurdu.

10 yaşındaki Cemre Yılmaz için Erdoğan devrede

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi Yunus ve ev kadını Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Münire Cemre Yılmaz’a, geçen yıl Mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Cemre’ye, başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı.

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10 yaşındaki Cemre Yılmaz için Erdoğan devrede

KALBİNİ ÇANTASINDA TAŞIYOR
Hastanedeki 15 günlük yoğun bakım tedavisi ardından geçen Temmuz ayında taburcu edilen Cemre, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çanta ile hayata tutunuyor. Çantasını yanından bir an bile ayıramadığı için akranları gibi dışarı çıkıp oynayamayan Cemre, gerçek bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekliyor.

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10 yaşındaki Cemre Yılmaz için Erdoğan devrede

ERDOĞAN DOKTORUNA TALİMAT VERDİ
Cemre, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurdu. AK Parti Manisa Sosyal Politikalar Başkanı Güzin Pekiyi aracılığı ile geçtiğimiz cumartesi günü fabrika açılışları için Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giden Cemre, hastalığını anlattı. Cemre’yi dinleyen Erdoğan, destek olacağını belirterek, doktoruna talimat verdi.

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10 yaşındaki Cemre Yılmaz için Erdoğan devrede

Erdoğan’ın devreye girmesi sonrası doktoruyla görüştükten sonra umutlanan Cemre, Ankara’dan gelecek haberi bekliyor. Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Münire Cemre Yılmaz, şunları söyledi: “10 yaşındayım. Kalp hastasıyım. Okula düzenli gidemiyorum. Arkadaşlarımla beraber oyunlara katılamıyorum. Bilgisayara, tablet, televizyon gibi elektronik eşyalara yaklaşamıyorum. Omzumda taşıdığım çantamın içerisindeki mekanizma ile yaşıyorum. Bu mekanizma olmasaydı yaşamam mümkün olmazdı. Hastalığım mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma ile başladı.

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