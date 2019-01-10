10 yaşındaki Cemre Yılmaz için Erdoğan devrede

MANİSA’da kalp yetmezliği teşhisi konularak, uygun bir kalp bulunana kadar, yapay kalp destek cihazıyla hayata tutunan 10 yaşındaki Cemre Yılmaz, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurdu.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi Yunus ve ev kadını Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Münire Cemre Yılmaz’a, geçen yıl Mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Cemre’ye, başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı. Twitter

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KALBİNİ ÇANTASINDA TAŞIYOR

Hastanedeki 15 günlük yoğun bakım tedavisi ardından geçen Temmuz ayında taburcu edilen Cemre, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çanta ile hayata tutunuyor. Çantasını yanından bir an bile ayıramadığı için akranları gibi dışarı çıkıp oynayamayan Cemre, gerçek bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekliyor. Twitter

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ERDOĞAN DOKTORUNA TALİMAT VERDİ

Cemre, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurdu. AK Parti Manisa Sosyal Politikalar Başkanı Güzin Pekiyi aracılığı ile geçtiğimiz cumartesi günü fabrika açılışları için Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giden Cemre, hastalığını anlattı. Cemre’yi dinleyen Erdoğan, destek olacağını belirterek, doktoruna talimat verdi. Twitter

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