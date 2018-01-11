10 ocak reyting sonuçları Babamın Günahları'na büyük hüsrana uğradı

10 Ocak 2018 çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? Çarşamba akşamları reyting mücadelesinde büyük mücadele yaşanıyor. Diriliş Ertuğrul koltuğu kimseye kaptırmazken Star Tv yeni bir atak geliştirdi. Yeni dizisi Babamın Günahları'nı ekrana getiren Star Tv, TRT 1'i geçmeye çalışıyor. Büyük mücadelenin yaşandığı ve merakla reyting sonuçları belli oldu. 10 Ocak 2018 çarşamba günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Diriliş Ertuğrul oldu. AB sıralamasında da gecenin birincisi değişmedi. Herkes Babamın Günahları dizisinin reytinglerde neler yaptığını merak etti. Babamın Günahları TOTAL sıralamada 23.sırada yer alırken AB sıralamasında 17.sıraya yerleşti. Babamın Günahları birinci bölüme kötü bir reyting sonucuyla başladı. İşte 10 Ocak 2018 reyting sonuçları Twitter

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10 Ocak 2018 çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? Çarşamba akşamları reyting mücadelesinde büyük mücadele yaşanıyor. Diriliş Ertuğrul koltuğu kimseye kaptırmazken Star Tv yeni bir atak geliştirdi. Yeni dizisi Babamın Günahları'nı ekrana getiren Star Tv, TRT 1'i geçmeye çalışıyor. Büyük mücadelenin yaşandığı ve merakla reyting sonuçları belli oldu. 10 Ocak 2018 çarşamba günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Diriliş Ertuğrul oldu. AB sıralamasında da gecenin birincisi değişmedi. Herkes Babamın Günahları dizisinin reytinglerde neler yaptığını merak etti. Babamın Günahları TOTAL sıralamada 23.sırada yer alırken AB sıralamasında 17.sıraya yerleşti. Babamın Günahları birinci bölüme kötü bir reyting sonucuyla başladı. İşte 10 Ocak 2018 reyting sonuçları Twitter

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10 Ocak 2018 çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? Çarşamba akşamları reyting mücadelesinde büyük mücadele yaşanıyor. Diriliş Ertuğrul koltuğu kimseye kaptırmazken Star Tv yeni bir atak geliştirdi. Yeni dizisi Babamın Günahları'nı ekrana getiren Star Tv, TRT 1'i geçmeye çalışıyor. Büyük mücadelenin yaşandığı ve merakla reyting sonuçları belli oldu. 10 Ocak 2018 çarşamba günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Diriliş Ertuğrul oldu. AB sıralamasında da gecenin birincisi değişmedi. Herkes Babamın Günahları dizisinin reytinglerde neler yaptığını merak etti. Babamın Günahları TOTAL sıralamada 23.sırada yer alırken AB sıralamasında 17.sıraya yerleşti. Babamın Günahları birinci bölüme kötü bir reyting sonucuyla başladı. İşte 10 Ocak 2018 reyting sonuçları Twitter

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