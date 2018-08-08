10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler!

ABD'de ikisi de 27 yaşında olan Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti duyanların kanını donduracak bir olaya imza attı. İki ebeveyn, yetersiz beslenmeden ölmek üzere olan 10 aylık kızları Mary'nin tıbbi tedavi görmesini "Hastalık kaderinde var" diyerek reddetti. Olay sonrası mahkemeye çıkarılan Anne Tatiana gözyaşlarına boğuldu, baba Seth ise ağzı açık şekilde yargıcın kararlarını dinledi.