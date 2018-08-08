10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler!

ABD'de ikisi de 27 yaşında olan Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti duyanların kanını donduracak bir olaya imza attı. İki ebeveyn, yetersiz beslenmeden ölmek üzere olan 10 aylık kızları Mary'nin tıbbi tedavi görmesini "Hastalık kaderinde var" diyerek reddetti. Olay sonrası mahkemeye çıkarılan Anne Tatiana gözyaşlarına boğuldu, baba Seth ise ağzı açık şekilde yargıcın kararlarını dinledi.
Yardım almayı reddettiler Mahkeme belgeleri, çiftin Mary'nin ölümünden bir ay önce durumunun iyi olmadığını fark ettiklerini, ancak doktorlara güvenmediklerinden dolayı yardım almasını engellediklerini ortaya çıkardı.
Baba Weclh'in bir sosyal medya paylaşımında "Erdemli insanlar inançla yaşar. Hastalık konusunda egemen olan Allah'tır. Bu tür şeyler elbette eninde sonunda ölümle sonuçlanır." diye paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.
Mahkemeye çıkarılan anne ve babaya, eğer suçlu bulunurlarsa ömür boyu hapis yatabilecekleri söylendi. Kararı böyle dinlediler Anne Tatiana gözyaşlarına boğuldu, baba Seth ise ağzı açık şekilde yargıcın kararlarını dinledi.
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