1 yıl rötarlı düğüne ünlüler akın etti

1 yıl rötarlı düğüne ünlüler akın etti

Geçen sene 3 Ocak’ta evlenen, fakat Reina’da yaşanan terör saldırısı sebebiyle düğünlerini iptal eden Kral Grubu Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay ve eşi Didem Akbay, önceki gece Le Meridien Otel’de verdikleri partiyle eğlence dünyasını buluşturdu. İlk evlilik yıldönümlerini yakın dostlarıyla kutlayan çift, bir de müjde verdi. Mehmet Akbay, eşinin 3 aylık hamile olduğunu açıkladı.

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1 yıl rötarlı düğüne ünlüler akın etti

Ünlü isimlerin sahneye çıkıp şarkılar söylediği gecede Orhan Gencebay da bağlamasını eline alıp canlı performans sergiledi. Ardından sahneye çıkan ünlüler, Gencebay’la birlikte “Batsın Bu Dünya” şarkısını söyledi.

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1 yıl rötarlı düğüne ünlüler akın etti

Gece, kavgalı olan Gülben Ergen’le Seren Serengil’i de bir araya getirdi. Ergen çıkışta Serengil’le ilgili soruları “Kendisini görmedim” diyerek geçiştirdi. Serengil ise “Ben yalan söyleyemem, onu gördüm” dedi, yakın zamanda küs ünlülerin barıştığı hatırlatılarak sorulan “Siz de barışır mısınız?” sorusuna da “Barışma olmaz” yanıtını verdi

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1 yıl rötarlı düğüne ünlüler akın etti

Deniz Seki, fazla kilolarıyla ilgili soru soran muhabire üzerindeki paltoyu göstererek “Şimdi bu paltoyu kafana geçiririm!” diye takıldı, ardından şöyle konuştu: “Kilo falan umurumda değil. Ben 10 metrekarelik yerde 1092 gün yaşadım. Spor salonlarında, orada burada gezmedim yani. Hayatın şişkinliği diyelim buna, o da geçecektir. Bana biraz zaman verin, cillop gibi bir Deniz Seki’yle karşılaşacaksınız.”

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