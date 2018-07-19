1 milyon e-postayla suikast! İşte Adnan Oktar'ın korkunç yüzü

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen şüphelilerin tutuklanmasının ardından, Adnan Oktar da sabah saatlerinde tutuklandı. Toplam 116 kişi tutuklanırken, 17 kişi de serbest bırakıldı. Adnan Oktar, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: Adnan Oktar'a bine yakın soru soruldu. Tüm sorgusu kamera ile kayda alındı. Örgütün önemli isimleri Tarkan Y. ve Aylin A.'nın da aralarında bulunduğu diğer firari şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor. İddialara göre emniyette akıl sağlığının yerinde olduğunu söyleyen ve 3 avukatı bulunan Adnan Oktar, yazılı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.
İNTERNET SİTELERİ BİLE AÇILDI: Sabah'ta yer alan habere göre; Örgütle ilgili incelemeler derinleştikçe şok edici detaylar da çıkmaya devam ediyor. İddialara göre örgüte bağlı çalışan İtibar ve İftira Grubu, örgütten ayrılan kişilere iftira atma, onları karalama ve itibarsızlaştırma faaliyetlerinde bulunuyordu. Bu grup, hedefteki kişiler adına internet siteleri bile açtı.
ÇİRKİN YAKIŞTIRMALARLA HEDEF ALINDILAR: Grup üyeleri, insanları "FETÖ'cü", "eşcinsel", "fuhuş çetesi lideri veya üyesi" "katil zanlısı", "İngiliz Ajanı", "silah kaçakçısı", "uyuşturucu satıcısı" gibi pek çok ifadeyle hedef aldı. Farklı meslek gruplarında çalışan kişiler hakkında, iş bulamamaları için şirketlere olumsuz mailler gönderdi.
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