1 milyon e-postayla suikast! İşte Adnan Oktar'ın korkunç yüzü

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: Adnan Oktar'a bine yakın soru soruldu. Tüm sorgusu kamera ile kayda alındı. Örgütün önemli isimleri Tarkan Y. ve Aylin A.'nın da aralarında bulunduğu diğer firari şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor. İddialara göre emniyette akıl sağlığının yerinde olduğunu söyleyen ve 3 avukatı bulunan Adnan Oktar, yazılı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.