1 Mayıs 2018 reyting sonuçları Ufak Tefek' şok Mehmed Bir Cihan Fatihi finali

1 Mayıs 2018 Salı günü reyting sonuçları ne oldu? 1 Mayıs 2018 Salı günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor reytinglerde büyük şok yaşadı. Kadın Ufak Tefek Cinayetler ne yaptı? İşte 1 Mayıs 2018 Salı günü reyting sonuçları.

1 Mayıs 2018 reyting sonuçları Ufak Tefek' şok Mehmed Bir Cihan Fatihi finali

Star TV ekranlarında yeni fenomen Ufak Tefek Cinayetler'de Merve'nin oyunana Oya kanmadı. Ve öyle oyunlar çeviriyor ki, dizi çok farklı bir yere doğru gidecek. TV klasiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, işler kızışıyor.. Kadın dizisi senaryo ivmesinde gaza bastı. Kanal D' ekranlarında izleyici karşısına çıkna Mehmed Bir Cihan Fatihi ise final yaptı. Ayrıca dün akşamın misafiri Roma-Liverpool Real Mdrid-Bayenr Münih maçı reytinglere damga vurdu. yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 1 Mayıs2018 Salı reyting sonuçları...

110
1 Mayıs 2018 reyting sonuçları Ufak Tefek' şok Mehmed Bir Cihan Fatihi finali

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı?

210
1 Mayıs 2018 reyting sonuçları Ufak Tefek' şok Mehmed Bir Cihan Fatihi finali

1 Mayıs Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 25.43 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.15 share ile ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 13.28 share ile Survivor yer aldı.

310
1 Mayıs 2018 reyting sonuçları Ufak Tefek' şok Mehmed Bir Cihan Fatihi finali

AB grubunda da zirvenin sahibi 22.96 share ile yine Kadın dizisi oldu. İkinci sırada 15.48 share ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 14.68 share ile TRT 1'de yayınlanan Real Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Karşılaşması yer aldı. ABC grubunda da Kadın dizisi 25.13 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Real Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Karşılaşması yer aldı.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro