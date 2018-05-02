1 Mayıs 2018 reyting sonuçları Ufak Tefek' şok Mehmed Bir Cihan Fatihi finali

1 Mayıs 2018 Salı günü reyting sonuçları ne oldu? 1 Mayıs 2018 Salı günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor reytinglerde büyük şok yaşadı. Kadın Ufak Tefek Cinayetler ne yaptı? İşte 1 Mayıs 2018 Salı günü reyting sonuçları.

Star TV ekranlarında yeni fenomen Ufak Tefek Cinayetler'de Merve'nin oyunana Oya kanmadı. Ve öyle oyunlar çeviriyor ki, dizi çok farklı bir yere doğru gidecek. TV klasiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, işler kızışıyor.. Kadın dizisi senaryo ivmesinde gaza bastı. Kanal D' ekranlarında izleyici karşısına çıkna Mehmed Bir Cihan Fatihi ise final yaptı. Ayrıca dün akşamın misafiri Roma-Liverpool Real Mdrid-Bayenr Münih maçı reytinglere damga vurdu. yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 1 Mayıs2018 Salı reyting sonuçları... Twitter

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FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı? Twitter

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1 Mayıs Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 25.43 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.15 share ile ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 13.28 share ile Survivor yer aldı. Twitter

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