1 kaşığı 100 TL ama cinsel gücü arttırıyor çocuk isteyenler...

Şifayı artık doğada arıyoruz. Mucizevi etkisi ile son günlerin en merak edilen tatlarından birisi olan arı sütünün faydaları saymakla bitmiyor. Arı sütünün 1 kaşığı 100 TL'ye satılıyor. Hayli ceğ yakan bir fiyat ama arı sütünün faydaları ise hayli önemli. Arı sütünün bilinmesi gereken tüm önemli faydalarını sizler için maddeledik, işte o maddeler…
Cilt problemlerine iyi geliyor; Kozmetik markalarının içeriğinde sıklıkla kullandığı bir malzeme olan arı sütü cilt problemlerine iyi geliyor. Birçok cilt hastalığının tedavisinde kullanılan arı sütünü sizler de cilt sorunlarınız üzerinde kullanabilirsiniz.
Kanserli hücrelerin büyümesini engelliyor; 5 derecelik ısıya sahip bir ortamda 2-3 ay boyunca saklayabileceğiniz arı sütü kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatıcı bir etkiye sahip. Yapılan araştırmalara göre kanser riski taşıyan kişilerin arı sütü kullanımı ile birlikte kansere yakalanma riskinde azalmalar meydana geliyor.
Kısırlık tedavisinde etkili; Hücre yenileyici özelliği sayesinde erkek sperm sayısında artmaya neden olan arı sütü erkek kaynaklık kısırlık sorununda tedavi edici bir etkiye sahip. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler üzerinde yapılan araştırmalara göre arı sütü kadın kaynaklı rahim sorunlarına da iyi geliyor ve çiftlerin çocuk sahibi olmasını kolaylaştırır.
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