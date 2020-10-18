Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz güzelliğinden şikayet etti! Bakın ne dedi

– Güzel Sanatlar sahne ve kostüm tasarımı okumuşsunuz. Ceren Yılmaz'ı yakından tanımak isteriz…

Ceren; özgür, aklına eseni yapan, kimsenin onu sınırlamasına izin vermeyen bir kadın. Hayatta en çok disiplinli olduğum konu işim. Bunu sadece oyunculuk için söylemiyorum, ne iş yaparsam konsantrasyonum yüksek oluyor ve işi tamamlayana kadar tüm dikkatimi işe veririm.