Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz güzelliğinden şikayet etti! Bakın ne dedi
Fox TV'deki sevilen dizi Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü, başrol oyuncusu Ceren Yılmaz şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Zümrüdüanka’nın başrol oyuncusu Ceren Yılmaz HaftaSonu’na konuştu. Ülkemizde şiddet gören binlerce kız olduğuna dikkat çeken 30 yaşındaki güzel oyuncu röportajda hakkında bilinmeyenleri de açıkladı.
İşte Ceren Yılmaz'ın bilinmeyenleri anlattığı röportaj...
– Güzel Sanatlar sahne ve kostüm tasarımı okumuşsunuz. Ceren Yılmaz'ı yakından tanımak isteriz…
Ceren; özgür, aklına eseni yapan, kimsenin onu sınırlamasına izin vermeyen bir kadın. Hayatta en çok disiplinli olduğum konu işim. Bunu sadece oyunculuk için söylemiyorum, ne iş yaparsam konsantrasyonum yüksek oluyor ve işi tamamlayana kadar tüm dikkatimi işe veririm.
Sahne ile çok küçük yaşlarda tanıştım. Başka bir meslek seçmem beklenemezdi. Güzel Sanatları çizim sınavıyla kazandım. Çocukken evin duvarlarını boyardım, televizyonun önüne geçip ailemden beni izlemelerini isterdim. Çocukları küçük yaşlarından itibaren takip etmek lazım, gelecekte ne olacağımızın sinyallerini daha o yaşlardan verdiğimiz bir gerçek.
– Gerçek bir Türkiye hikayesi mi aslında Zümrüt'ün yaşadıkları?
Kesinlikle! O kadar çok bu şartlarda yaşayan genç kızımız var ki… Yine Zümrüt iyi annesine karşı gelebiliyor, babası anlayışlı iyi bir adam. Ailesine karşı gelemeyen, şiddet gören binlerce kızımız var.