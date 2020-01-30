Zuhal Topal'la Sofrada'da kaynanaların midesi kalktı ahtapotu zorla yediler
Acun Ilıcalı'nın davalık olduğu program Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk yaşandı. Profesyonel aşçı olan gelin adayı, kaynanalara ahtapot yedirince olanlar oldu.
Son zamanlarda Acun Ilıcalı ile davalık olmasıyla gündeme gelen Zuhal Topal'la Sofrada programında ilk kez ahtapot, kalamar ve karides yapıldı. Vanlı ve profesyonel aşçı olan gelin adayı, evine gelen kaynanalara hayatlarında ilk kez tadacağı bir balık menüsü yapınca tadım aşamasında zor anlar yaşandı.
17 yıldır evli olan ve profesyonel aşçı olarak çalışan kadın yarışmacı, kaynanalar için şu yemekleri yaptı:
Çeşmi Nigar Çorbası, karides güveç, kalamar tava, ahtapot ızgara, ahtapot salatası, Girit ezme, ızgara çupra, biberiyeli patates, Akdeniz salatası, kaymaklı ayva tatlısı.
Hayatında ilk kez karides, kalamar ve ahtapot yiyecek olan kaynanalarda biri "Ahtapot saldırgan bir hayvan ondan nasıl yemek yapacak" dedi.
Tadım yapmak için masaya oturan yarışmacılar karşılarında ızgara ahtapotu görünce kendilerinden geçti.