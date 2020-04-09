Zuhal Topal'la Sofrada reyting uğruna bunu yaptı koronavirüsü hiçe saydı!

FOX ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada'nın yeni bölümlerinde yaşananlar ise akıllara durgun veren cinstendi. Programın sunucusu her ne kadar tüm tedbirleri aldık dese de ekrana yansıyan görüntüler izleyenleri şok etti.