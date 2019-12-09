Zuhal Topal'la Sofrada final mi yapıyor Acun düğmeye bastı!
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile Fox TV arasındaki format krizi devam ederken çok şaşırtıcı bir karar çıktı! Yapılan incelemeler sonucu Fox'un Zuhal Topal'la Sofrada programı TV8'in Yemekteyiz yarışmasının aynısı çıktı.
FOX ile TV8'in sahibi Acun Ilıcalı arasında geçtiğimiz yıl başlayan format krizinde iki kanal arasında ipler iyice gerildi ve Acun Ilıcalı işi mahkeme taşıdı. Bilir kişi raporundan sonra karar çıktı.
Onur Büyüktopçu'nun başarılı sunumu ile TV 8'de ekranan gelen Yemekteyiz yarışması kısa sürede sevilmiş ve reyting listelerinde kendini göstermeye başlamıştı.
Daha sonra FOX TV düğmeye bastı ve yeni yemek programı yarışması için Zuhal Topal'ın kapısını çaldı. Zuhal Topal'la Sofrada adıyla haftaiçi hergün ekrana gelmeye başlayan program izleyicinin dikkatini çekti.
Yemekteyiz'de birbirinden farklı 5 kişi yarışırken Zuhal Topal'la Sofra'da yarışmasına gelin ve kayınvalideler yarışıyor. Gelinler yemeklerini hazırlıyor kayınvalideler ise yemekleri tadıyor ve puan veriyor.