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Zuhal Topal'dan Tv8'deki Yemekteyiz programında köçek dansı

Zuhal Topal'dan Tv8'deki Yemekteyiz programında köçek dansı

TV8'e transferi ile medya kulislerini hareketlendiren Zuhal Topal Yemekteyiz programı için köçek kıyafeti giyip dans etti. Sosyal medyada o anların videosu defalarca paylaşıldı.

Zuhal Topal'dan Tv8'deki Yemekteyiz programında köçek dansı

Yıllardır FOX TV'de ‘Zuhal Topal'la Sofrada’ adlı programı sunan ve program konsepti yüzüdnen davalık olduğu Acun Ilıcalı ile el sıkışarak medya dünyasını şaşırtan Zuhal Topal, "Yemekteyiz" konseptiyle TV8 ekranlarına geçti.  Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı son dönemde sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Son olarak, köçek kıyafeti giyip dans eden sunucunun performansı beğeni topladı. 

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Zuhal Topal'dan Tv8'deki Yemekteyiz programında köçek dansı

Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olup onlar yemek yaparken Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor.

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Zuhal Topal'dan Tv8'deki Yemekteyiz programında köçek dansı

Zuhal Topal kurtlarını döktü

Programın bugünkü bölümünde ise davul zurnayla karşılanan Zuhal Topal, adeta kurtlarını döktü.

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Zuhal Topal'dan Tv8'deki Yemekteyiz programında köçek dansı

Yerinde duramadı, köçek oldu

Konuk olduğu evin önünde davul zurna ve köçek dansçılarıyla karşılanan Topal, yerinde duramadı. Topal, köçek kıyafetleri içerisindeki oyunuyla adeta dansçılara taş çıkarttı. 

İŞTE ZUHAL TOPAL'IN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KÖÇEK DANSI

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