Zuhal Topal'dan Tv8'deki Yemekteyiz programında köçek dansı
TV8'e transferi ile medya kulislerini hareketlendiren Zuhal Topal Yemekteyiz programı için köçek kıyafeti giyip dans etti. Sosyal medyada o anların videosu defalarca paylaşıldı.
Yıllardır FOX TV'de ‘Zuhal Topal'la Sofrada’ adlı programı sunan ve program konsepti yüzüdnen davalık olduğu Acun Ilıcalı ile el sıkışarak medya dünyasını şaşırtan Zuhal Topal, "Yemekteyiz" konseptiyle TV8 ekranlarına geçti. Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı son dönemde sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Son olarak, köçek kıyafeti giyip dans eden sunucunun performansı beğeni topladı.
Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olup onlar yemek yaparken Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor.
Zuhal Topal kurtlarını döktü
Programın bugünkü bölümünde ise davul zurnayla karşılanan Zuhal Topal, adeta kurtlarını döktü.
Yerinde duramadı, köçek oldu
Konuk olduğu evin önünde davul zurna ve köçek dansçılarıyla karşılanan Topal, yerinde duramadı. Topal, köçek kıyafetleri içerisindeki oyunuyla adeta dansçılara taş çıkarttı.