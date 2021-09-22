Zuhal Topal'dan Tv8'deki Yemekteyiz programında köçek dansı

Yıllardır FOX TV'de ‘Zuhal Topal'la Sofrada’ adlı programı sunan ve program konsepti yüzüdnen davalık olduğu Acun Ilıcalı ile el sıkışarak medya dünyasını şaşırtan Zuhal Topal, "Yemekteyiz" konseptiyle TV8 ekranlarına geçti. Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı son dönemde sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Son olarak, köçek kıyafeti giyip dans eden sunucunun performansı beğeni topladı.