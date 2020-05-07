Zoom’dan yeni güvenlik önlemi! Güncelleme yapmaya hazırlanıyor
Son birkaç ay içerisinde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom son dönemde güvenlik endişeleri ile gündemde. Şirket bu sorunu çözmek için güncelleme yapmaya hazırlanıyor.
Dünya genelinde 265 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.
Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda. İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.
Bu hızlı artış Zoom’a milyonlarca kullanıcı kazandırırken spot ışıklarının da uygulanın üzerine çevrilmesine neden oldu. Uygulama son dönemde güvenlik endişeleri ile gündemde.