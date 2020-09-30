Zonguldak'ta kahvaltıda 'sms' tartışmasında karı kocayı öldürdü! Aynı silahla intihar etti
ZONGULDAK akılalmaz olayla sarsıldı. Kumuz çiftinin evine kahvaltıya giden adam, çıkardığı silahla evi kan gölüne çevirdi. Olay yerinden kaçıp aracında kafasına sıkan katil zanlısı da hastanede öldü.
Olay sabah saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı 690 Evler Mahallesi G-3 Blokta meydana geldi. Cevat Saydam sabah saatlerinde Hüseyin Kumuz ile konuşmak için evlerine kahvaltıya gitti. İddiaya göre Kumuz'un 17 yaşındaki kızına gelen bir SMS, olayın fitilini ateşledi. Cemile (40) ve Hüseyin Kumuz (45) çifti ile birlikte kahvaltı yapan Cevat Saydam (59) arasında bu yüzden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgayla devam etmesi üzerine gözü dönen Saydam, yanında getirdiği tabancayla hiç düşünmeden Kumuz çiftine kurşun yağdırarak kahvaltı masasını cinayet masasına çevirdi.
Daha sonra hızlıca evden çıkarak 67 AAS 846 plakalı aracına binerek kaçan Saydam, bu kez kendi aynı silahı kafasına sıkarak intihar etti.
Otomobili üst yoldan aşağı düştü: İki kişi öldürdükten sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar eden Saydam'ın aracı bu kez yoldan üst yoldan alt yola düştü. Bu sırada çevredeki vatandaşların kaza olduğunu sanarak olay yerine 112 ekibi ve polis istedi.