Zonguldak'ta kahvaltıda 'sms' tartışmasında karı kocayı öldürdü! Aynı silahla intihar etti

Olay sabah saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı 690 Evler Mahallesi G-3 Blokta meydana geldi. Cevat Saydam sabah saatlerinde Hüseyin Kumuz ile konuşmak için evlerine kahvaltıya gitti. İddiaya göre Kumuz'un 17 yaşındaki kızına gelen bir SMS, olayın fitilini ateşledi. Cemile (40) ve Hüseyin Kumuz (45) çifti ile birlikte kahvaltı yapan Cevat Saydam (59) arasında bu yüzden tartışma çıktı.