Zonguldak'ta hindi ödüllü okey turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Turnuvanın birincisi olan Fatih Kuvvetli, "Formasını terlettiğimiz mahallemizin takımına teşekkür ediyorum. Birinci olmak şampiyon olmak ayrı bir onur. Turnuvaya katılan abilerimize kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gelenek devam edecek inşallah" dedi.