Zonguldak'ta bir baba kendisine böbreğini veren oğluna son kez böyle baktı

ZONGULDAK Alaplı Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışan Tayfun Yıldız (28), bir ay önce böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan babası Cevat Yıldız’a İstanbul’daki bir üniversite hastanesinde gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi.