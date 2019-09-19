Zonguldak'ta bir baba kendisine böbreğini veren oğluna son kez böyle baktı
ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde bir ay önce babasına böbreğini veren Tayfun Yıldız (28), kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Oğlunun cenaze törenini enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izleyen acılı baba Cevat Yıldız ise gözyaşlarına hakim olamadı.
ZONGULDAK Alaplı Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışan Tayfun Yıldız (28), bir ay önce böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan babası Cevat Yıldız’a İstanbul’daki bir üniversite hastanesinde gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi.
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Tayfun Yıldız, bir süre sonra işine geri dönerken babası Cevat Yıldız da hastaneden taburcu edildi.
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Önceki gün evinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tayfun Yıldız, hemen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
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Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Tayfun Yıldız'ın cenazesi, cenaze namazı öncesi helallik alınması için evinin önüne götürüldü.
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