Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediyor
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları, 11. gününde devam ediyor.
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları, 11. gününde devam ediyor.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.
Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.
Deniz Üs Komutanlığı ekipleri botla liman içinde kıyı kesimleri tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içi ve dışında açık denizde arama çalışması yürütüyor.