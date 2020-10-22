Zonguldaklı tesisatçı ihtiyacını karşılamak için bu işe başladı! Şimdi ülkenin dört bir yanına yolluyor

Erol Duran, fide üretim tesisinde mevsimine göre her türlü sebze ve meyve fidesini ürettiklerini söyledi. Ürettikleri fideleri Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini ifade eden Duran, "İlk yaptığımız seralar fideciliğe pek uygun seralar değildi. Sulaması elle yapılan seralardı." dedi.