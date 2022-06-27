Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'u sel vurdu yeni sel baskını için saat verildi! İşte en kritik 3 il
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesini aşırı sağanak yağış sonrası sel ve su baskınları vurdu. Yağış öğleden sonra şiddetlendi. AFAD, "alt katlardaki evleri terkedin, üst katlara çıkın" uyarısı yaptı. Bugün en büyük riskin Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olduğu açıklandı. Prof. Dr. Orhan Şen "En tehlikeli gün bugün. Kritik saatler başladı. İş biraz daha ciddileşiyor" uyarısı yaptı. İşte şehir şehir son durum...
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta alarm verildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bazı köprüler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya! İçişleri Bakanlığı emriyle İnebolu'da dükkanlar açılmadı. Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım" dedi. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada Batı Karadeniz'deki 15 ilçe için taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bildirildi. 15 ilçe merkezi için sel baskını alarmı verildi. İşte Karadeniz'deki sağanaklarla ilgili son gelişmeler...
Karadenizde özellikle 5 şehirde dün gece başlayan şiddetli yağış akşam saatlerine kadar devam edecek. Yarın beklenen yağış ise bugünkü kadar şiddetli olmayacak. Bugün en riskli kentlerin Zonguldak, Bartın ve Kastamonu olduğu açıklandı. Kocaeli, Düzce, Bursa ve Sakarya'da da şiddetli yağış geçişi olacak.
Yarın daha az yağacak ama tehlikeli...
Yarınki hava durumuna göre bugünkü kadar şiddetli bir yağış olmayacak. Toprak suya doyduğu için devam eden yağışlarda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalı. Karadenizliler çarşambaya kadar dikkatli olsunlar. Alt katlarda bulunmayın, Sinop ve Samsun açıklarında hortum oluşabilir.
Orhan Şen sağanak yağışın biteceği saati verdi
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr Oran Şen ise, "Saatler geçtikçe durum daha da ciddileşiyor. Tehlike daha da artacak. Dere yatağına yakın yerlerdekiler evlerini terk etsinler. Risk daha da artıyor saatler geçtikçe. Akşam 18.00'e kadar bu devam edecek. Sonra Düzce'ye kayacak. Gece hafifleyecek. Damlaların çapları çok büyük. Bir saatte 14 kg yağdığını görüyorum. Bu çok fazla bir yağış. Dikey yamaçlar var, oraya yağan yağmur daha buraya gelmedi. Akşam 18.00'a kadar devam edecek." dedi.