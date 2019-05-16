Zirveyi görmüştü! Sharapova'dan üzücü haber
Anadolu Ajansı
Omzundaki sakatlığı devam eden 32 yaşındaki Rus sporcu Maria Sharapova, sezonun ikinci grand slam turnuvasına katılmayacak.
Sharapova, devam eden omuz sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci grand slam organizasyonu olan Fransa Açık'tan çekilme kararı aldığını kaydetti.
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Ocak ayından bu yana turnuvalara katılamayan ve dünya klasmanında 35. sıraya kadar gerileyen 32 yaşındaki Rus sporcu, şubat ayında operasyon geçirmişti.
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Sharapova'nın kariyerinde ikisi Fransa Açık olmak üzere 5 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
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Toprak zeminde düzenlenen Fransa Açık, 26 Mayıs'ta başlayacak.
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