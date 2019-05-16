Zirveyi görmüştü! Sharapova'dan üzücü haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zirveyi görmüştü! Sharapova'dan üzücü haber

Omzundaki sakatlığı devam eden 32 yaşındaki Rus sporcu Maria Sharapova, sezonun ikinci grand slam turnuvasına katılmayacak.

Zirveyi görmüştü! Sharapova'dan üzücü haber - Sayfa 1

Sharapova, devam eden omuz sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci grand slam organizasyonu olan Fransa Açık'tan çekilme kararı aldığını kaydetti. 

14
Zirveyi görmüştü! Sharapova'dan üzücü haber - Sayfa 2

Ocak ayından bu yana turnuvalara katılamayan ve dünya klasmanında 35. sıraya kadar gerileyen 32 yaşındaki Rus sporcu, şubat ayında operasyon geçirmişti.

24
Zirveyi görmüştü! Sharapova'dan üzücü haber - Sayfa 3

Sharapova'nın kariyerinde ikisi Fransa Açık olmak üzere 5 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

34
Zirveyi görmüştü! Sharapova'dan üzücü haber - Sayfa 4

Toprak zeminde düzenlenen Fransa Açık, 26 Mayıs'ta başlayacak. 

44