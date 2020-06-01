Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları! Ev, araba, mobilya kredisi

Konut kredisinde faiz yüzde 0,64'e iniyor

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.