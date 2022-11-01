Zeynep Tokuş deniz kenarında öyle bir hareket yaptı ki! Bu nasıl vücut?

Deniz kenarında yoga

Zeynep Tokuş, plajda deniz kenarında yoga yaptığı anları yayınladı. Ünlü isim, gönderisine, "Kışa girerken bu cennet vatanda, Kaş kampımızda, denizin tadını çıkarabildiğimiz, mis gibi kokusunu doya doya içimize çekebildiğimiz için minnettarım. Şükürle…" ifadelerini not düştü.