Zeynep Tokuş deniz kenarında öyle bir hareket yaptı ki! Bu nasıl vücut?
1998 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa adım atan , sosyal medya paylaşımlarıyla adından bu aralar sıklıkla bahsettirmeye başladı.
1998 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş (45), 2011 senesinde üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile dünya evine girmişti.
Şimdilerde ekranlarda uzakta bir hayat sürdüren Tokuş, kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdürüyor.
Spor yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, çıktığı Antalya tatilinden yeni fotoğrafını da paylaştı.
Deniz kenarında yoga
Zeynep Tokuş, plajda deniz kenarında yoga yaptığı anları yayınladı. Ünlü isim, gönderisine, "Kışa girerken bu cennet vatanda, Kaş kampımızda, denizin tadını çıkarabildiğimiz, mis gibi kokusunu doya doya içimize çekebildiğimiz için minnettarım. Şükürle…" ifadelerini not düştü.