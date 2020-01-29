Zeynep Korel'in Bergüzar Korel hakkında anlattıkları şoke etti büyük çirkinlikler
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, miras davasının ardından anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Halit Ergenç ayrıntısı dikkatleri çekti.
Bir magazin programında Amerika'da evlere temizliğe gittiği ortaya çıkan Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan ve kardeşi Korel ile kanlı bıçaklı olmuş, babası Tanju Korel'in ölümünün üzerinden 14 yıl geçtikten sonra miras davası açarak payını almıştı. Davanın ardından içini Sözcü gazetesine döken Zeynep Korel, anlattıklarıyla hayrete düşürdü.
Korel ailesinde şiddet, aldatma ve iftira içinde büyüdüğünü iddia eden Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar Korel hakkında söyledikleriyle oldukça şaşırttı. Annesi Hülya Darcan'ın ve kardeşi Bergüzar Korel'in kendisine iftira attıklarını söyleyen Zeynep Korel, mağaza müdürlüğünden temizlikçiliğe, eniştesi Halit Ergenç’e kadar bilinmeyen hikayesini şu sözlerle anlattı:
Çok dayak yedim: ''Ne çocukluğumu bildim ne genç kızlığımı… Çok travmatik bir çocukluk geçirdim. Hem annemden hem babamdan çokça dayak yedim. Evdeki cinnetin haddi hesabı yoktu. Bu nedenle hassas bir yapım oldu. Evet babamda beni çok dövdü ama annemin bende bıraktığı hasar çok fazlaydı. Aile içi şiddeti babalar gibi yaşadım. Babamın annemi aldatmasını görerek büyüdüm.''
Bergüzar'ın velisiydim: ''Annem Hülya Darcan sürekli aldatılan, itilen kakılan bir kadındı. Babama hep benim yüzümden katlandığını söyledi. Hep kendimi suçladım. 7 yaşımda iken Bergüzar doğdu. Annem Bergüzar’ın bütün sorumluluklarını bana yükledi. Bergüzarın velisi bendim.''