Zeynep Farah 'hakimi vurmak yok ama' dedi İlyas Salman desteğe geldi! Yılmaz Güney kavgası
Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümünde Güney7in ailesi ile oyuncu Zeynep Farah Abdullah arasındaki kavga kızıştı. Aile 'dava açacağız' dedi, Zeynep Farah, Yılmaz Güney'in mahkemede hakim vurarak öldürmesine gönderme yaptı. İlyas Salman, Abdullah'a destek oldu.
Türk sinemasının çirkin kralı' olarak bilinen ancak sivil sicili bir hayli karanlık ve kanlı olan Yılmaz Güney kavgası giderek büyüyor. Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney övgüsüne Zeynep Farah Abdullah'ın verdiği cevap gündem oldu. Yılmaz Güney'in ailesi 'dava açacağız' deyince Zeynep Farah Abdullah öyle bir cevap verdi ki Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman bile kendisine desteğe geldi. İşte Yılmaz Güney kavgasında son durum...
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan "Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" paylaşımı yaptı.
Zeynep Farah Abdullah olay oldu
Murat Mungan’ın bu paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullanmıştı.
Yılmaz Güney ailesi 'dava açacağız'
Yılmaz Güney'in ailesi, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Sinemamızın kadın döven erkeği" şeklindeki sözlerine yanıt vererek oyuncu hakkında dava açacaklarını duyurdu.