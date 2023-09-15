Zeynep Farah 'hakimi vurmak yok ama' dedi İlyas Salman desteğe geldi! Yılmaz Güney kavgası

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan "Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" paylaşımı yaptı.