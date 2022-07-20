Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan o paylaşım geldi! Ve artık resmen...
Sesiyle, kendine has yorumuyla adından söz ettiren, son dönemin yıldızlarından olan Zeynep Bastık, menajeri ile geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişti. Mutlulukları çok kısa süren çift ayrılık kararı almıştı. Bastık sosyal medya hesabından birbirlerini çok sevdiklerini dile getirerek "Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" demişti. Yollarını ayırma kararı alan çift, tek celsede boşandı. Akış resmi belgeyi sosyal medyadan paylaştı.
Şarkılarıyla, kendine has yorumuyla son dönemin parlayan yıldızlarından olan Zeynep Bastık sevgilisi aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçtiğimiz temmuz ayında dünya evine girmişti. Ünlü çift kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından ayrılacaklarını duyurmuştu. Bastık yaptığı açıklamada "Birbirimizin hayatından çıkmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz " demişti. Yollarını ayırma kararı alan çift önceki gün tek celsede boşandı. Çok geçmeden Akış, sosyal medyadan resmi belgeyi yayınladı.
Zeynep Bastık ve Tolga Akış, geçen yıl temmuz ayında Alaçatı’da nikâh masasına oturmuştu. Bastık, Akış ile ayrılık kararını sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü çift resmen boşandı.
Şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, geçen yıl evlenmişti.
Ünlülerin adeta akın ettikleri düğün sonrası Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın mutlulukları çok kısa sürmüştü. Ünlü çift her şeye rağmen birbirlerini sevdiklerini söylemişti.