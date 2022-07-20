Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan o paylaşım geldi! Ve artık resmen...

Şarkılarıyla, kendine has yorumuyla son dönemin parlayan yıldızlarından olan Zeynep Bastık sevgilisi aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçtiğimiz temmuz ayında dünya evine girmişti. Ünlü çift kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından ayrılacaklarını duyurmuştu. Bastık yaptığı açıklamada "Birbirimizin hayatından çıkmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz " demişti. Yollarını ayırma kararı alan çift önceki gün tek celsede boşandı. Çok geçmeden Akış, sosyal medyadan resmi belgeyi yayınladı.