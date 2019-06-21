Zerrin Özer'in evlendiği Murat Akıncı evli kadınla cinsel ilişkiye girip tehdit etmiş

''İki kez ilişkiye girdim'': ''Sonrasında da kendi rızamla iki kez ilişkiye girdim.'' diyen Seda A., ''Bu süreçten sonra benden para istedi. Parayı da annesinin hesabına yatırmamı istedi. Bende parayı gönderdim. Bir süre sonra tekrar ticari borçları olduğunu söyleyerek tekrar para istedi. Bende kabul etmeyince bu kez tehdit etmeye başlayarak yüksek meblağlarda istemeye devam etti. Bende her seferinde gönderdim" dediği öğrenildi.