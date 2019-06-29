Zerrin Özer'den duygusal Kerim Tekin paylaşımı

Zerrin Özer, 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türk pop şarkıcısıdır.

1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyümüştür