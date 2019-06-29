Zerrin Özer'den duygusal Kerim Tekin paylaşımı
27 Haziran 1998'de Afyon'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden popçu Kerim Tekin'i için 21 yıl sonra Zerrin Özer'den gelen duygusal paylaşım.
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, 27 Haziran 1998'de Afyon'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve ölümünün 21. yılında yakın dostu Kerim Tekin'i unutmadı.
Instagram'da Kerim Tekin ile fotoğrafını paylaşan Özer, altına 'Sensiz 1 yıl daha...' notunu düştü.
Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında, nereli?: Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ünlü sanatçı geçtiğimiz akşam yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İşte Zerrin Özer'in hayatı ve kariyeri...
Zerrin Özer, 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türk pop şarkıcısıdır.
1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyümüştür