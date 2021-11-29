Zerrin Özer intihar etmişti işte son durumu! Menajeri açıkladı

Köpeği "Hurma"nın ölümüyle yıkılan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, önceki gün akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 64 yaşındaki Özer'in antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar girişiminde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti ancak arka arkaya aldığı sakinleştiriciler yüzünden vücut dengesi bozulan Zerrin Özer’in tedavisi kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda sürdüğü medya kulislerine düşen son bilgiler arasında...