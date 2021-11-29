Zerrin Özer intihar etmişti işte son durumu! Menajeri açıkladı
İntihar girişiminde bulunan sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in menajeri Haluk Şentürk'ten Zerrin Özer'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Köpeği "Hurma"nın ölümüyle yıkılan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, önceki gün akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 64 yaşındaki Özer'in antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar girişiminde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti ancak arka arkaya aldığı sakinleştiriciler yüzünden vücut dengesi bozulan Zerrin Özer’in tedavisi kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda sürdüğü medya kulislerine düşen son bilgiler arasında...
Köpeği Hurma’yı kaybettikten birkaç gün sonra hastaneye kaldırılan şarkıcı Zerrin Özer, intihar girişiminde bulunduğu yönündeki haberlerle gündeme geldi.
Özer'in antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırılarak midesinin yıkandığı belirtildi.
“Ben bu acıyla nasıl yaşarım?”
Usta sanatçı Zerrin Özer köpeği Hurma'nın ölümünün ardından zor günler yaşıyor. İntihar ettiği konuşulan Zerrin Özer, dostlarına “Ben bu acıyla nasıl yaşarım?” diye sordu.