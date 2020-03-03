Zemheri'nin Aliye'si Zerrin Tekindor imajıyla görenleri şaşırttı kimse beğenmedi
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Zemheri'de Aliye karakterine hayat veren Zerrin Tekindor, Asmalımescit'te görüntülendi. Başarılı oyuncunun yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı.
Aşk-ı Memnu dizisinde yakaladığı başarı ile dikkatleri üzeri çeken ve yer aldığı projelerde başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Zerrin Tekindor, Asmalımescit'te bir arkadaşının doğum günü yemeğinde kameraların objektifine takıldı.
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Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlendiği mekanın kapısına çıkan Tekindor, flaşlar patlayınca şaşkınlığını gizleyemedi. Yeni imajı, gözlerden kaçmayan Tekindor, şaşkınlığını ''Beni nasıl tanıdınız?'' diyerek belirtti.
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Saç rengi ve tarzını oldukça değiştiren Zerrin Tekindor'a ise hayranlarından yeni tarzına dair birçok olumsuz yorum geldi.
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Eski halinin daha güzel olduğunu dile getiren hayranları, Tekindor'un yeni imajını beğenmedi.
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