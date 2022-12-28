Zeliha'yı lazer epilasyonda yaktılar! Peşin parayla tüylerinden kurtulmak isterken....

Başından geçen talihsiz olayı anlatan Zeliha A şunları söyledi: ''Olay, 10 gün önce oldu. Epilasyona bir iki seans gittim hiçbir sorun yoktu. Sonra başka bir bayan işlem gerçekleştirmeye başladı. O sırada yandığımı hissettim, ‘Beni yakıyorsun’ dedim. O da yanmıyorsun zaten böyle oluyor, dedi. Canım yanıyor dememe rağmen bu kadar oluyor, dedi. Sonra eve geldim, kızarıklıklar oldu. Daha sonra güzellik salonuna giderek vücudumun yandığını söyledim. Bir krem verdiler, onu da poşetin içine koyup verdiler. Önce bir cihazın başlığını sattılar. Bu olmuyor dememe rağmen o başlıkları satıp değişik bir makine getirdiler."