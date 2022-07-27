Zelensky ve eşi Olena, İngiliz magazin dergisi Vogue'ye poz verdi!
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ve eşi Olena Zelenska İngiliz magazinine poz verdi. Savaşa dikkat çekip ülkesinin sesini duyurmaya çalışan First Lady, insanların dikkatini yaşanan sosyal olaylara çekmek için fotoğraflar paylaştığını açıkladı.
24 Şubatta başlayan ve tüm dünyanın gündeminde olan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaşın acı kayıpları devam ederken Ukrayna halkı da direnişine devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve eşi Olena ülkelerinin seslerini duyurmak için şimdi de İngiliz magazin dergisi Vogue'ye poz verdi.
Olena Zelenska devam eden savaş döneminde ülkesine paylaşımları ile destek veriyor. Lady Zelenska'nin paylaşımları ile popülerliği giderek arttıkça dünyaca ünlü dergiler, televizyon kanalları da onun peşine düşüyor ve First Lady adeta paylaşamıyor.
Olena Zelenska Vogue dergisinin özel dijital sayısının kapağında yer aldı ve evliliği, üstlendiği rolden bahsetti. Zelenska, Rusya'nın ülkesine karşı verdiği savaşın ağır bedeli hakkında da konuştu.
Ukrayna'nın First Lady'si Vogue'a "Bunlar hayatımın en korkunç aylarıydı" diyerek başladı röportaja ve ekledi “Bu zor bir görev çünkü sürekli olarak bu sorumluluk yükünü hissediyorsunuz”.