Zelensky ve eşi Olena, İngiliz magazin dergisi Vogue'ye poz verdi!

24 Şubatta başlayan ve tüm dünyanın gündeminde olan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaşın acı kayıpları devam ederken Ukrayna halkı da direnişine devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve eşi Olena ülkelerinin seslerini duyurmak için şimdi de İngiliz magazin dergisi Vogue'ye poz verdi.