Zeki Müren reklamıyla eleştirilen Çağlar Çorumlu'dan flaş yanıt

"Eleştirilere ancak bu kadar akıllıca ve bu kadar müspet bir cevap verilebilirdi"

Çorumlu, Müren'in yıllar evvel TRT'ye verdiği bir röportajın videosuyla yanıt verdi.Müren videoda taklitlerden rahatsız olmadığını söylüyordu. Çorumlu'nun takipçileri bu videoya beğeni yağdırırken bir takipçisinden "Eleştirilere ancak bu kadar akıllıca ve bu kadar müspet bir cevap verilebilirdi" yorumu geldi.

İŞTE ÇAĞLAR ÇORUMLU'NUN ZEKİ MÜREN'İN KENDİ VİDEOSUYLA VERDİĞİ YANIT