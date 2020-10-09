Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryoları kayboldu! İfşa edeceğini söyledi
Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kaybolunca Twitter hesabından açıklama yaptı. Demirkubuz, işin sorumlularını ifşa edip mahkemeye vereceğini söyledi.
"Masumiyet", "Üçüncü Sayfa" ve "Kader" gibi filmlere imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayınevine verdiği senaryolarının kaybolduğunu söyledi.
Twitter hesabından 2015 yılında çektiği "Bulantı" filminin senaryosunun cilt halinde eline geçtiğini belirterek, takipçilerinde benzer durumlarda kendisine ulaşmalarını isteyen yönetmen, şunları yazdı:
"İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili Tweet'i siliyoruz. Konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli. Dava açılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek. 'Bulantı' gibi buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir."
Zeki Demirkubuz:
Demirkubuz, 25 Temmuz 1964 tarihinde Isparta'da dünyaya geldi. Ortaokulu Isparta'da, Gönen Öğretmen Okulu'nda bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. Liseye İstanbul'da başladıysa da okulu bırakarak fabrika ve atölyelerde çalışmaya başladı.