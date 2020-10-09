Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryoları kayboldu! İfşa edeceğini söyledi

"İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili Tweet'i siliyoruz. Konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli. Dava açılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek. 'Bulantı' gibi buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir."