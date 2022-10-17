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Zehra Güneş sevgilisiyle çekinmeden paylaştı aralarındaki boy farkı dikkat çekti!

Zehra Güneş sevgilisiyle çekinmeden paylaştı aralarındaki boy farkı dikkat çekti!

Kadın Milli Voleybol Takımı'nda forma giyen Zehra Güneş, sporculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgiyi üzerine çekiyor. Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan güzel sporcu, sevgilisiyle pozlarını paylaşmaktan geri durmadı. İkilinin arasındaki boy farkı ise dikkat çekti.

Zehra Güneş sevgilisiyle çekinmeden paylaştı aralarındaki boy farkı dikkat çekti!

Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Zehra Güneş, voleyboldaki başarılarının yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündemine konu oluyor. Güneş, son olarak sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine topladı. 

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Zehra Güneş sevgilisiyle çekinmeden paylaştı aralarındaki boy farkı dikkat çekti!

Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

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Zehra Güneş sevgilisiyle çekinmeden paylaştı aralarındaki boy farkı dikkat çekti!

İş insanı Davut Dişli'nin oğlu olan Eren Dişli, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olmasının yanı sıra Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin de Yönetim Kurulu Başkanı.

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Zehra Güneş sevgilisiyle çekinmeden paylaştı aralarındaki boy farkı dikkat çekti!

Bir süredir aşk yaşayan Zehra Güneş ve Eren Dişli, mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

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