'Zehirliyse gerek yok' deyip Kalp Yarası’nın Hande'si anlattı: En çok görmediğim yerlerde...
Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Toprak Can Adıgüzel ile ATV'de yayınlanan Kalp Yarası dizisidne başrolü paylaşan Merve Çağıran itiraflarıyla olay oldu.
İlk bölümü 28 Haziran 2021'de ekrana gelen Kalp Yarası dizisinde Hande Velioğlu karakterini canlandıran 28 yaşındaki Merve Çağıran Sabah gazetesinden İlker Gezici'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
- Merve Hanım dizi ilk bölümden itibaren ilgiyle izleniyor. Memnun musunuz ilgiden? Neye bağlıyorsunuz başarıyı?
- Gerçekten çok sevildiğini yolda yürürken de sosyal medyada da görebiliyoruz. Dizinin başarısı ekipteki herkesin projeye inancının tam olmasına bağlıyorum. Hepimiz işe sahiplenerek başladık.
- Sizi bu işe çeken şey ne oldu? Neden Hande olmak istediniz?
- Hande kendi içinde duygularını dengeleyemeyen biri. Bunu kötülük olsun diye yapmıyor tabi ama etrafına odaklanmaktan kendini unutmuş. O yüzden mutluluğu kendinde bulmayı reddetmiş. Hande'nin çelişkileri onun sıkışmış hissetmesinden geliyor. Hande'nin yolculuğunu gerçekten merak ediyorum.
- Hande evleneceği adamı aldattığı için çok tepki topladı seyirciden. Sonra da Ferit başka bir kızla gelince tepkisi sert oldu. Hande'nin yaşadıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Hande onu neyin mutlu edeceğinin farkında değil. Takıntıyla mı aşkı karıştırıyor, yoksa tutkuyla mı bunları yaşayarak öğrenecek. Gerçekten o sahnede kötü hissettim, hak etmek konusunu bilmem ama başıma böyle bir şey gelse asla böyle bir çözüm ya da intikam tercih etmem tabi.