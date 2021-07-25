'Zehirliyse gerek yok' deyip Kalp Yarası’nın Hande'si anlattı: En çok görmediğim yerlerde...

- Hande evleneceği adamı aldattığı için çok tepki topladı seyirciden. Sonra da Ferit başka bir kızla gelince tepkisi sert oldu. Hande'nin yaşadıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Hande onu neyin mutlu edeceğinin farkında değil. Takıntıyla mı aşkı karıştırıyor, yoksa tutkuyla mı bunları yaşayarak öğrenecek. Gerçekten o sahnede kötü hissettim, hak etmek konusunu bilmem ama başıma böyle bir şey gelse asla böyle bir çözüm ya da intikam tercih etmem tabi.