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Zehirli ve tam 4 metre boyunda! Marmara Denizi'nde görüldü görüntüsü bile ürkütücü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Zehirli ve tam 4 metre boyunda! Marmara Denizi'nde görüldü görüntüsü bile ürkütücü

Kuzey Denizi ve Akdeniz’de görülen Pusula denizanaları, Marmara Denizi’nde de görülmeye başlandı. 4 metre boyundaki dev denizanasına bakın...

Zehirli ve tam 4 metre boyunda! Marmara Denizi'nde görüldü görüntüsü bile ürkütücü

Kuzey Denizi ve Akdeniz’de görülen Pusula Denizanaları, Marmara Denizi’nde de görülmeye başladı. Özellikle Büyükçekmece Sahil kesimlerinde daha çok rastlanan bu denizanalarının zehirli oldukları biliniyor. 

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Zehirli ve tam 4 metre boyunda! Marmara Denizi'nde görüldü görüntüsü bile ürkütücü

 Deniz canlılarını tehdit edebilen denizanaları İstanbul’da dalgıç İsa Şahintürk tarafından görüntüledi. Maltepe sahilinde dalış yapan dalgıç, boyu 4 metreye ulaşan denizanasının görüntüsünü kaydetti.

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Zehirli ve tam 4 metre boyunda! Marmara Denizi'nde görüldü görüntüsü bile ürkütücü

Görüntülerde 2 metre uzunluğu kolaylıkla fark edilebilen canlının şeffaf uzantıları ile boyu 4 metreye ulaşıyor. 

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Zehirli ve tam 4 metre boyunda! Marmara Denizi'nde görüldü görüntüsü bile ürkütücü
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