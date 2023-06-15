Zehirli ve tam 4 metre boyunda! Marmara Denizi'nde görüldü görüntüsü bile ürkütücü
İhlas Haber Ajansı
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Kuzey Denizi ve Akdeniz’de görülen Pusula denizanaları, Marmara Denizi’nde de görülmeye başlandı. 4 metre boyundaki dev denizanasına bakın...
Kuzey Denizi ve Akdeniz’de görülen Pusula Denizanaları, Marmara Denizi’nde de görülmeye başladı. Özellikle Büyükçekmece Sahil kesimlerinde daha çok rastlanan bu denizanalarının zehirli oldukları biliniyor.
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Deniz canlılarını tehdit edebilen denizanaları İstanbul’da dalgıç İsa Şahintürk tarafından görüntüledi. Maltepe sahilinde dalış yapan dalgıç, boyu 4 metreye ulaşan denizanasının görüntüsünü kaydetti.
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Görüntülerde 2 metre uzunluğu kolaylıkla fark edilebilen canlının şeffaf uzantıları ile boyu 4 metreye ulaşıyor.
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