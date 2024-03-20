ZAN'la hareket etmemek lazım

Türkiye İşçi Partisi, önceki gün Gökhan Zan’ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının feshedildiğini açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklama;

“Gökhan Zan partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilerde bulunduğu tarafımıza ulaşmıştır. İddiaların kumpas olduğu ve hukuki sürecin başlatılacağını partimize iletmiştir. Böyle bir şaibenin varlığına partimiz sessiz kalamaz. Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz.”

Bu açıklamanın yapıldığı saatlerde Zan, İskenderun Adliyesi önünde adaylıktan çekilmediğini söyledi.

Adaylıktan çekilmemek için Ak Parti’den maddi destek istediğine dair ses kayıtları savcılığa teslim edildi. Bu kayıtların montaj olduğunu iddia etti ve bilirkişi incelemesini talep etti.

Teslim edilen bu kayıtlarda hem ses hem de görüntüler var. Özel bir TV kanalı verdi. Bu kayıtta Gökhan Zan için, Zan’a adaylıktan çekilmemesi karşılığında maddi menfaat sağlamak için yapılan maddi pazarlık ses kaydı ve görüntüleri mevcut. Bir de Zan’ın tehditvari ifadeleri. Bu görüntü ve konuşmalar için Gökhan Zan “kesinlikle montaj ve deepfake, tamamı yalan” ifadesini kullanıyor.

Zan bu kumpasın arkasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın olduğunu söylüyor. Kayıtlar hakkında üç hafta önce haberdar olduğunu, TİP tarafından kendisine dinletildiğini söylüyor. Şikayetçi olmak için savcılığa gitmek yerine sessizce beklemesi çok da anlamlı değil.

Yaşananlar siyasi komploda olabilir.

Manipülatif bir davranış.

İddia edildiği gibi kumpassa, kim ya da kimler var arkasında.

Pazarlık adı altında avlandı mı Zan.

Tuzak mı?

Pazarlık mı?

Kayıtlar gösterecek tüm bunların cevabını.