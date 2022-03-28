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Zamlar Bulgarları da vurdu! Edirne'de dönüşü metrelerce kuyruk oluştu: Eskiden daha uygundu

Zamlar Bulgarları da vurdu! Edirne'de dönüşü metrelerce kuyruk oluştu: Eskiden daha uygundu

Ramazan alışverişi için otobüslerle Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları ülkelerine dönerken uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Zamlar Bulgarları da vurdu! Edirne'de dönüşü metrelerce kuyruk oluştu: Eskiden daha uygundu

Alışveriş yapmak için tur otobüsleriyle gelen Bulgaristan vatandaşları bu kez Ramazan alışverişi yapmak için Edirne’ye akın ettiler. 

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Zamlar Bulgarları da vurdu! Edirne'de dönüşü metrelerce kuyruk oluştu: Eskiden daha uygundu

Ramazan alışverişini yaptıktan sonra otobüslerle dönüş yoluna geçen Bulgar vatandaşlar ülkelerine dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

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Zamlar Bulgarları da vurdu! Edirne'de dönüşü metrelerce kuyruk oluştu: Eskiden daha uygundu

Öte yandan kendi araçlarıyla Edirne’de alışveriş yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen araçlarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. 

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Zamlar Bulgarları da vurdu! Edirne'de dönüşü metrelerce kuyruk oluştu: Eskiden daha uygundu

Her türlü ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılan Bulgaristan vatandaşları bu kez de ramazan alışverişini Edirne’den karşıladılar.

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