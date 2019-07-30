Zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan kalmıştı Jennifer Lopez de aynı yerde konaklayacak
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "It's My Party" turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Regnum ekibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kaldığı kurşun geçirmez villayı Jeniffer Lopez için hazırlıyor.
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jeniffer Lopez, It's My Party turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Şarkıcı jlo'nun Belek'teki Regnum Carya Otel'de 2 saat sahne vermesi bekleniyor. Konserin biletleri 7 bin TL ile locadan izlemek isteyenler için 50 bin Euro'ya kadar çıkıyor. O dönemde otelde minimum 7 gün konaklayan misafirler de konseri izleyebilecek.
Konsere Hadise ve Demet Akalın gibi Türk şarkıcıların da gelmesi bekleniyor. Regnum Carya Otel'i konser hazırlıkları, sahne ve kulisin son hali ve jlo'nun ailesiyle birlikte kalacağı Crown Villanın kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı.
"Öncü bir ekip gelerek sahneyi gördü": Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna hazırlıkların çok güzel gittiğini ve çok heyecanlı olduklarını belirterek muhteşem bir konser olacağını dile getirdi. Daha önce çok sayıda konser yapıldığını hatırlatan Üstertuna, özellikle Lopez'in diğer isimler arasında öne çıkacağını söyledi. Hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini aktaran Üstertuna, "Aslında süreç hiç kolay değil, Jennifer Lopez gibi bir sanatçıyı Türkiye'ye getirebilmek, ikna edebilmek belli bir süre alıyor. Önceden öncü bir ekip geldi tesisimizi görüp bizimle tanıştılar, sahnemizi gördüler ve istedikleri gibi bir yer olduğunu söylediler. Uzun bir süreç sonrası artık son dönemece geldik, son detayları bitirip 6 Ağustos'ta da çok güzel, eğlenceli ve müthiş bir ışık ve ses gösterisi ile bir konser bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın da kaldığı kurşun geçirmez camlı villa hazırlanıyor: Çocuklarıyla birlikte gelecek olan jlo ve ekibini en iyi şekilde ağırlamaya hedeflediklerini belirten Üstertuna, Lopez için, G20 Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kaldığı kurşun geçirmez camlı Crown Villa hazırlandığını belirterek, "Çocukları ile birlikte geleceği için çocuklara yönelik de ciddi hazırlığımız var. Tesisimiz büyük çocuk kulübü olan bir tesis, Tabiri caizse odasına yeni bir çocuk kulübü yapıyoruz diyebiliriz" ifadelerinde bulundu.