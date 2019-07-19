Zaman yolcusu '3500'den geldim' dedi bu görüntüyü gösterdi!

3500 yılından geldiğini öne süren ve adının Mary olduğunu söyleyen kadın hangi ülkede olduğu bilgisini veremedi ama şuan ki yaşamından endişe ettiğini belirtiyor. 2900 ve 3500 yıllarından bahseden zaman yolcusu uzaylılar ile ilgilide şoke eden bilgiler verdi. Zaman yolculuğu hakkında bilgi veren Mary isimli kadının anlattıkları dinleyen herkesi hayrete düşürdü.