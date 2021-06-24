Zam yağmuru geliyor! Gıdada, giyimde, restoranlarda...

KDV indirimi gelmezse yeni zamlar yolda

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre; geçtiğimiz dönemde salgının etkilerinin en ağır hissedildiği sektörlerden biri yeme-içme sektörü oldu. Restoran ve kafeler salgının başladığı 2020 Mart ayından bu yana 15 aya yakın kapalı kaldı.