Zam bekleyen SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! İşte masadaki maaş zam oranı
2024'ün yaklaşmasıyla birlikte, zamlı maaş beklentisiyle milyonlarca vatandaş heyecanla beklemeye başladı. Asgari ücret pazarlıkları sürerken, memur ve emekli maaşlarına yönelik zam oranları da merak konusu oldu. Masada ağırlık kazanan zam oranı ise ilgi çekti
2024'e doğru yaklaşılırken, birçok vatandaş maaşlardaki zam beklentisiyle gündeme gelmeye başladı. Asgari ücret konusu bir yanda tartışılırken, diğer yanda memur ve emekli maaşlarındaki artış oranı merakla bekleniyor.
Özellikle aralık ayında açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük bir önem taşıyor ve yaklaşık 16 milyon vatandaş bu konuda beklentilerini yükseltmiş durumda.
"2024 yılında emekli maaşları ne kadar artacak?" gibi sorular, geçmiş 5 aylık enflasyon verileriyle yapılan hesaplamalarla cevap bulmaya çalışılıyor.
EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 39,59 ORANINDA ZAM MI GELİYOR?
Görüşmelerde, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 39,59 oranında zam yapılacağı konuşulmaya başlandı.