Zalim İstanbul'un felçli Nedim'ine bakın! Meğer çok başkaymış
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul 2. yeni sezonu ile bu akşam ekrana gelecek. Dizide felç geçiren Nedim Karaçay'a hayat veren Berker Güven ise dizinin en çok konuşulam isimlerinden. Peki Berker Güven gerçek hayatta nasıl biri, gören şok oluyor!
Zalim İstanbul Kanal D ekranlarında yeni sezon macerasına bu akşam kaldığı yerden devam edecek. İlk sezonu ile büyük ses getiren dizinin genç oyuncuları da performansları ile alkış topluyor. Berker Güven, ise felç geçiren bir hastayı oynadığı Nedim Karaçay karakteri ile en çok merak edilenlerden biri.
Bu akşam 10. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan dizi Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesini anlatıyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye ilk sezonu ile seyirciden tam not almıştı.
Başarısı ile rakiplerini sollayan dizide Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Ozan Dolunay, Bahar Şahin ve Sera Kutlubey gibi genç yetenekler de var. Ama daha ilk bölümden tüm dikkatleri üzerine çeken biri var ki o da Nedim karakteri ise Berker Güven...
Agah Bey’in vefat eden abisinin oğlu olan Nedim, çocukluk döneminde hala gizemini koruyan bir kaza ile çatıdan düşüp felç geçirmiştir. Amcası, Nedim’in geçirdiği kazadan dolayı hep kendini suçlamış ve abisinin emanetini gözünden ayırmamaya yemin etmiştir. Nedim tekerlekli sandalyeye muhtaç halde yaşarken amcası dışında destekçisi olmamıştır. Zaman zaman düzelme belirtileri gösterse de yine akıl almaz bir şekilde sağlık durumu gerilemiştir.