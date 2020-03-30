Zalim İstanbul'daki Ceren iç çamaşırı giymeden poz verdi Bahar Şahin olay oldu!
Kanal D ekranlarında final hazırlığı yapan dizi Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, son paylaşımı ile olay oldu. Bahar Şahin'in derin göğüs dekoltesine yorum yağdı.
Kanal D ekranlarında 2 sezondur devam eden dizi Zalim İstanbul 6 Nisan'da final yapacak ve ekran macerası sona erecek. Yayınlandığı ilk bölümden beri ilgiyle izlenen dizi reyting listelerinde kanalın yüzünü güldürmeyi başardı.
Antakya'dan İstanbul'a Agah Karaçay'ın köşküne taşınan 3 çocuklu Seher'in hikayesinin anlatıldığı dizinin oyuncu kadrosu da seyirci tarafından ilgiyle takip edildi. Performasıyla her hafta sıyrılan oyuncu Bahar Şahin ise Zalim İstanbul sayesinde ünlendi.
Ceren karakterine hayat veren oyuncu performansı ile her hafta göz doldurmayı başardı. Oyunculuğunu yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziği ile de dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Bahar Şahin sosyal medyanında çok yakındam takip ettiği isimlerden birisi.
Dizi sayesinde ününe ün katan oyuncuyu şu an 1 milyon 400 bin takip ediyor. Sosyal medyasında cesur pozlarını paylaşan Şahin'in son paylaşımı ise yine olay oldu. Binlerce yorum ve beğeni aldı.