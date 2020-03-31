Zafer Algöz Can Yılmaz'ın 'Linç yiyeceksin' demesine rağmen bakın neler anlattı
Karantina günlerinde Zafer Algöz ve Can Yılmaz, canlı yayında buluştu. Zafer Algöz, ev işleri konusunda kadınları eleştirdi, Can Yılmaz uyarsa da dinlemedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini eve kapatan ünlü isimlerden Zafer Algöz ve Can Yılmaz, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınla sevenleriyle buluştu. Algöz, evde karantina günlerinde olduğu için tüm ev işlerini kendisinin yaptığını anlatırken söyledikleriyle kadınları kızdırmayı göze aldı.
Zafer Algöz, evde karantinada olduğu için yemek, bulaşık, ütü gibi tüm ev işlerini kendisinin yaptığını belirtti. Ev işlerinin hiç yorucu olmadığını iddia eden Algöz, şunları söyledi:
"Şu süreçte şunu öğrendim; ev kadınlığı hiç yorucu değilmiş. Cidden bu işi abartıyor kadınlar. Kadınlar şikayet ediyor ama üç günlük yemeğimi yaptım, bulaşık ve çamaşır dahil hepsini hallettim.''
''Ay belim ağırdı, evin işi bitmedi... Hepsi yalan dolan. Makine kralını yapıyor, çamaşır makinesi de öyle, ütüyü de bir zahmet yapın be abi. Şikayet edilmesine karşıyım."