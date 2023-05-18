Zabıta'nın alkollü dilenciler ile imtihanı! Ceza yazılırken bile içmeye devam ettiler, kamerayı görünce siyasete soyundular!

Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı altında trafik lambalarının bulunduğu bölgede çimler üzerinde ellerinde içki şişeleriyle sürekli alkol alan, kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin yanına giderek onlardan para isteyen ve trafiği tehlikeye düşüren şahıslar olduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerini harekete geçirdi.