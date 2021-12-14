Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin Özek herkesi şoke etti! Babası konuştu: Nasıl yapar bunu?
TÜRKİYE'nin günlerce konuştuğu, onunla birlikte sayısız ameliyat sürecinde ve davasında yanında olduğu Berfin Özek'ten gelen haber herkesi şoke etti. Casim Ozan Çeltik'in (23) asitli saldırısıyla yüzünden yaralanan Berfin Özek'in (21), aynı kişiyle evlenmesi babasının da tepkisine yol açtı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. Çiftin kıydırdığı nikah sosyal medyada paylaşıldı.
Sabah'ın özel haberine göre Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve yıllarca ameliyat ve dava süreçlerinde yanında olduğu Berfin Özek'in bu kararı adeta şoke etkisi meydana getirdi. Berfin Özek'in kendisini bu hale getiren kişiyle evlenmesi sadece dışarıdan takip edenleri değil öz ailesini de şaşkına çevirdi. Bergin'in babası Yaşar Özek olayı sosyal medyadan öğrendiğini anlattı.
Berfin'in babası Yaşar Özek "Nikahı herkes gibi sosyal medyadan duydum bende. Hiçbir şekilde bize haber vermedi.Onaylamıyorum. İzin verdiğim bir evlilik değil. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O ne yaptı. Gitti kendisini öldürmek isteyen adamı önce affetti, sonra evlendi" dedi.
Buluttepe Mahallesi'nde 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı.