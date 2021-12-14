Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin Özek herkesi şoke etti! Babası konuştu: Nasıl yapar bunu?

Berfin'in babası Yaşar Özek "Nikahı herkes gibi sosyal medyadan duydum bende. Hiçbir şekilde bize haber vermedi.Onaylamıyorum. İzin verdiğim bir evlilik değil. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O ne yaptı. Gitti kendisini öldürmek isteyen adamı önce affetti, sonra evlendi" dedi.