'Yüzüme tükürdü' deyip anlattı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yeni işini açıkladı Exxen'de olacak
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yüzüne tükürdüğü anı anlattı. Sezen yeni projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandıran Melis Sezen Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. 24 yaşındaki genç güzel samimi açıklamalarda bulundu.
Beş-altı yıl gibi bir sürede yaptığın her hareket haber olacak noktaya geldin. Ne hissediyorsun?
Bunu oyunculukla başardığım için gurur duyuyorum. Benim en önemsediğim şey mesleğimde yol almak.
Ünlü olmanın en keyifli yanı ne sence?
Yaptığın işin takdir görmesi.
Sokakta ne gibi tepkiler alıyorsun?
Başlarda Derin’e kızgınlıklarını söyleyenler olsa da dizi ilerledikçe beni Melis olarak sevmeye başladılar.
Aldığın en sert tepki neydi?
Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi ama o, ‘Siyah İnci’ dizisindeki rolüm yüzündendi. Şimdi sert tepkiler sosyal medyadan geliyor. Bazen Derin ve Melis’i karıştırıyor, ben gerçekten Derin’mişim gibi davranıyorlar. Ama takılmıyorum. Mesleğimin getirdiklerinden biri...
Sana ‘Dişi Erol Taş’ diyenler var...
Aaa! Gerçekten mi?
Evet. İnternette okudum.
Ben Derin’in kötü olduğuna inanmıyorum.
Yok artık...
Zaafları var ve duygularına yenik düşüyor. Kabul ediyorum, yanlış bir pozisyonda ve kötü olarak algılayacağımız biri. Ama iç dünyasında kötü değil, bile isteye kötülük yapmıyor.