'Yüzüme tükürdü' deyip anlattı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yeni işini açıkladı Exxen'de olacak

Sokakta ne gibi tepkiler alıyorsun?

Başlarda Derin’e kızgınlıklarını söyleyenler olsa da dizi ilerledikçe beni Melis olarak sevmeye başladılar.



Aldığın en sert tepki neydi?

Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi ama o, ‘Siyah İnci’ dizisindeki rolüm yüzündendi. Şimdi sert tepkiler sosyal medyadan geliyor. Bazen Derin ve Melis’i karıştırıyor, ben gerçekten Derin’mişim gibi davranıyorlar. Ama takılmıyorum. Mesleğimin getirdiklerinden biri...