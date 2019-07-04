Yüzüklerin Efendisi dizisi için çalışmalar hız kazandı! Yönetmeni kim belli oldu

J.R.R. Tolkien'ın kitap serisi 'Yüzüklerin Efendisi'nin beyazperdeden sonra dizi olarak da izleyiciyle buluşması için çalışmalar başlamıştı. Dizi için atılan yeni adım ise işlerin hızlanacağını işaret ediyor. Dizi, Game of Thrones’da da olduğu gibi birden fazla yönetmene sahip olacak. İlk iki bölümün yönetmenliğini ise kimin yapacağı belli oldu.