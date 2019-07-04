Yüzüklerin Efendisi dizisi için çalışmalar hız kazandı! Yönetmeni kim belli oldu
Efsaneler arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi için çalışmalar hız kazanmaya başladı. Dizinin yönetmeni belli oldu.
J.R.R. Tolkien'ın kitap serisi 'Yüzüklerin Efendisi'nin beyazperdeden sonra dizi olarak da izleyiciyle buluşması için çalışmalar başlamıştı. Dizi için atılan yeni adım ise işlerin hızlanacağını işaret ediyor. Dizi, Game of Thrones’da da olduğu gibi birden fazla yönetmene sahip olacak. İlk iki bölümün yönetmenliğini ise kimin yapacağı belli oldu.
Game of Thrones’un yerini alabilecek yapımlar arasında gösterilen Yüzüklerin Efendisi dizisi Amazon’un uzun zamandır üzerinde çalıştığı projelerin başında geliyor. Geçmişte gizemli Twitter paylaşımlarından sonra dizinin İkinci Çağ‘da geçeceği açıklanmış bu da serinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırmıştı.
Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili yeni gelişme ise tüm hayranlarını şimdiden daha da heyecanladırmaya yetti.
Dizinin iki bölümünün yönetmenliğini Jurassic World: Fallen Kingdom‘ın da yönetmeni olan J.A. Bayona üstleniyor.