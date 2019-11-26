Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede

Berfin Özek'in avukatı konuştu: Gelen raporlarda, sanığın o saatlerde olay yerinde olduğunun netleştiğini ifade eden Sert, "Mütalaa kasten yaralama suçundan istendi. Bu durumda alacağı ceza kasten öldürmeyle aynı olmayacağı için 1 yıldan 3 yıla diye başlayan bir kanun maddesi. Üstten ceza verilse bile sanığın hükümle birlikte tahliye olması ve sokağa çıkıp hayatına devam etmesinin doğuracağı sonuçlar olacak. Tabi ki hakimin ne vereceği belli değil, bu sadece savcılık makamının mütalaası." diye konuştu.